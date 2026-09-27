महिंद्रा समूह ने वायुसेना के विमान बनाने के लिए ब्राजील की कंपनी से मिलाया हाथ

ब्राजील की कंपनी एंब्रेयर और भारत के महिंद्रा समूह ने भारतीय वायुसेना के 60 मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट (MTA) प्रोजेक्ट के लिए साझेदारी की हैं।

इस प्रोजेक्ट के तहत वे KC-390 मिलेनियम जेट देने की पेशकश कर रहे हैं। ये नए विमान वायुसेना के पुराने ट्रांसपोर्ट प्लेन की जगह लेंगे, जिससे उसके बेड़े को काफी मजबूती मिलेगी।

यह साझेदारी 2023 में भारत में C-390 के प्रदर्शन के बाद बनी है। बाजार का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद महिंद्रा को MTA प्रोजेक्ट में एंब्रेयर के पार्टनर के तौर पर चुना गया।