एमार प्रॉपर्टीज की डेवलपमेंट बिजनेस पर पूरा नियंत्रण हासिल करने की तैयारी

एमार प्रॉपर्टीज ने एमार डेवलपमेंट PJSC के बचे हुए शेयर खरीदने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने प्रति शेयर 15 दिरहम (करीब 370 रुपये) देने का प्रस्ताव रखा है।

यह कीमत मौजूदा बाजार भाव से ज्यादा है, लेकिन हाल के क्षेत्रीय तनाव से पहले शेयरों की जो कीमत थी, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है।

कंपनी ने यह कदम तब उठाया है, जब दुबई के शासक समूह ने एमार में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। इस फैसले से कंपनी अपने कंस्ट्रक्शन के कारोबार पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।