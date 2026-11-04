एमार प्रॉपर्टीज की डेवलपमेंट बिजनेस पर पूरा नियंत्रण हासिल करने की तैयारी
एमार प्रॉपर्टीज ने एमार डेवलपमेंट PJSC के बचे हुए शेयर खरीदने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कंपनी ने प्रति शेयर 15 दिरहम (करीब 370 रुपये) देने का प्रस्ताव रखा है।
यह कीमत मौजूदा बाजार भाव से ज्यादा है, लेकिन हाल के क्षेत्रीय तनाव से पहले शेयरों की जो कीमत थी, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है।
कंपनी ने यह कदम तब उठाया है, जब दुबई के शासक समूह ने एमार में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। इस फैसले से कंपनी अपने कंस्ट्रक्शन के कारोबार पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।
पूर्ण स्वामित्व से कंपनी को विस्तार में मदद मिलेगी
एमार डेवलपमेंट का पूरा 100 फीसदी मालिकाना हक मिल जाने से (अभी 79 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी), एमार को अब दुनियाभर में अपने कारोबार को बढ़ाने और अपनी संपत्तियों को अधिक लचीलेपन से संभालने की आजादी मिलेगी।
जानकारों का मानना है कि इससे कंपनी उस पैसे को नियमित आय देने वाली संपत्तियों में अंतरराष्ट्रीय विस्तार में और लाभांश बांटने में बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएगी।
कुछ बाजार अनिश्चितताओं के बावजूद दुबई का हाउसिंग सेक्टर अभी भी मजबूत बना हुआ है, जिसे बढ़ती आबादी का भी समर्थन मिल रहा है।