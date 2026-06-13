स्पेस-X के IPO से एलन मस्क की संपत्ति में इजाफा, अकेले 4 दिग्गजों पर भारी
एलन मस्क ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के बाद उनकी कुल संपत्ति 1,110 अरब डॉलर (करीब एक लाख अरब रुपये) पर पहुंच गई है।
कंपनी के शेयर 150 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) पर खुले, जो 135 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) के IPO कीमत से 11 फीसदी ज्यादा थे।
कारोबार के अंत में शेयर 161 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) पर बंद हुए। इससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहले ही दिन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) से ज्यादा हो गया।
मस्क 4 संस्थापकों से भी अमीर
मस्क अब सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही नहीं रहे। वे लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन की कुल संपत्ति को मिलाकर भी उनसे ज्यादा अमीर हो गए हैं।
यह उनकी कुल संपत्ति में एक बहुत बड़ी छलांग है। पिछले साल भले ही स्पेस-X को घाटा हुआ था, फिर भी निवेशक कंपनी के भविष्य पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। मस्क के पास अभी भी कंपनी में 80 फीसदी से ज्यादा वोटिंग पावर है।