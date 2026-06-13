स्पेस-X के IPO से एलन मस्क की संपत्ति में इजाफा, अकेले 4 दिग्गजों पर भारी बिज़नेस Jun 13, 2026

एलन मस्क ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेस-X के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के बाद उनकी कुल संपत्ति 1,110 अरब डॉलर (करीब एक लाख अरब रुपये) पर पहुंच गई है।

कंपनी के शेयर 150 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) पर खुले, जो 135 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) के IPO कीमत से 11 फीसदी ज्यादा थे।

कारोबार के अंत में शेयर 161 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) पर बंद हुए। इससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण पहले ही दिन 2,000 अरब डॉलर (करीब 1.9 लाख अरब रुपये) से ज्यादा हो गया।