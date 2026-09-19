एलन मस्क ने AI से 2027 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4 फीसदी वृद्धि का लगाया अनुमान

मस्क की यह भविष्यवाणी ऐसे समय सामने आई है, जब बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां ताकतवर AI सिस्टम बनाने में खूब पैसा लगा रही हैं, लेकिन इसमें कई असली चुनौतियां भी हैं।

बढ़ती लागत, मुनाफा कमाना मुश्किल होना और कम समय तक चलने वाले AI मॉडल इन सब की वजह से इससे पैसा कमाना आसान नहीं है।

इसके अलावा, फेडरल रिजर्व ने हाल ही में महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिससे इन महंगे उत्पादों के लिए कर्ज लेना और मुश्किल हो गया है। भले ही AI में बहुत बड़ी क्षमता है, फिर भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गति देने से पहले कई अड़चनें पार करनी होंगी।