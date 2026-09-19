एलन मस्क ने AI से 2027 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4 फीसदी वृद्धि का लगाया अनुमान
एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) 2027 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को 4 फीसदी तक पहुंचा सकता है। यह उस अनुमान का लगभग दोगुना है, जो AI के बिना लगाया गया है।
उन्होंने यह बड़ी भविष्यवाणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। हालांकि, यह अनुमान फेडरल रिजर्व द्वारा उसी साल के लिए लगाए गए करीब 2.4 फीसदी के अनुमान से काफी ज्यादा है।
AI से मुनाफा कमाने के बीच हैं कई मुश्किलें
मस्क की यह भविष्यवाणी ऐसे समय सामने आई है, जब बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां ताकतवर AI सिस्टम बनाने में खूब पैसा लगा रही हैं, लेकिन इसमें कई असली चुनौतियां भी हैं।
बढ़ती लागत, मुनाफा कमाना मुश्किल होना और कम समय तक चलने वाले AI मॉडल इन सब की वजह से इससे पैसा कमाना आसान नहीं है।
इसके अलावा, फेडरल रिजर्व ने हाल ही में महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, जिससे इन महंगे उत्पादों के लिए कर्ज लेना और मुश्किल हो गया है। भले ही AI में बहुत बड़ी क्षमता है, फिर भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गति देने से पहले कई अड़चनें पार करनी होंगी।