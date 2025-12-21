न्यायालय के फैसले के बाद एलन मस्क की संपत्ति में इजाफा हुआ है

एलन मस्क की संपत्ति 63,000 अरब रुपये के पार, बने दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति

क्या है खबर?

एलन मस्क ने 700 अरब डॉलर (करीब 63,000 अरब रुपये) की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनका टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में 2018 के वेतन पैकेज को बहाल करने के बाद मिली। न्यायालय का फैसला मस्क के 600 अरब डॉलर (करीब 54,000 अरब रुपये) से अधिक संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बनने के कुछ दिनों बाद आया है।