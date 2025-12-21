एलन मस्क की संपत्ति 63,000 अरब रुपये के पार, बने दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति
क्या है खबर?
एलन मस्क ने 700 अरब डॉलर (करीब 63,000 अरब रुपये) की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनका टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में 2018 के वेतन पैकेज को बहाल करने के बाद मिली। न्यायालय का फैसला मस्क के 600 अरब डॉलर (करीब 54,000 अरब रुपये) से अधिक संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बनने के कुछ दिनों बाद आया है।
संपत्ति
कितनी हुई मस्क की संपत्ति?
फोर्ब्स के अनुसार, टेस्ला के CEO एलन मस्क की कुल संपत्ति डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 139 अरब डॉलर (करीब 12,500 अरब रुपये) के टेस्ला स्टॉक विकल्पों को बहाल करने के बाद बढ़कर 749 अरब डॉलर (करीब 67,400 अरब रुपये) हो गई। अरबपतियों की सूची के अनुसार, उनकी संपत्ति अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज से लगभग 500 अरब डॉलर (करीब 45,000 अरब रुपये) अधिक है।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बदला निचली अदालत का फैसला
मस्क का 2018 का वेतन पैकेज के मुआवजे के समझौते को 2 साल पहले निचली अदालत ने अकल्पनीय बताकर खारिज कर दिया था, जो उस समय 56 अरब डॉलर (करीब 5,040 अरब रुपये) का था। शुक्रवार को निचली अदालत का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2024 का मस्क के वेतन पैकेज रद्द करने का फैसला अनुचित और उनके लिए अन्यायपूर्ण था। इसके बाद उनका टेस्ला स्टॉक विकल्पों को बहाल कर दिया, जिससे संपत्ति में इजाफा हुआ।