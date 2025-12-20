एलन मस्क की संपत्ति में और होगा इजाफा, 2018 के वेतन पैकेज बहाल
क्या है खबर?
दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति में अब और इजाफा होने वाला है। ऐसा टेस्ला से 2018 के 56 अरब डॉलर (करीब 5,050 अरब रुपये) के वेतन पैकेज प्राप्त करने का रास्ता साफ होने के कारण होगा। 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए इसे बहाल कर दिया है। इससे पहले उन पर वेतन योजना तैयार करने वाले बोर्ड सदस्यों को प्रभावित करने का आरोप था।
आदेश
अब और बढ़कर मिलेगा वेतन पैकेज
डेलावेयर की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा, "मस्क ने 2018 के अनुदान के तहत पूरी तरह से काम किया और टेस्ला और उसके शेयरधारकों को उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया।" ब्लूमबर्ग के अनुसार, टेस्ला के मौजूदा शेयर मूल्य को समायोजित करने पर बहाल किया गया पैकेज लगभग 140 अरब डॉलर (करीब 12,500 अरब रुपये) का होगा। नए आदेश ने राज्य की चांसरी कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।
रोक
एक निवेशक के मुकदमे के बाद लगी थी रोक
मस्क की 2018 की मुआवजा योजना तब से रुकी हुई है, जब एक निवेशक ने डेलावेयर में मुकदमा दायर कर इसे रोकने में सफलता प्राप्त की थी। नए आदेश के बाद कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इस वेतन पैकेज को पाने के हकदार हो गए हैं। इससे उनकी संपत्ति में वृद्धि होगी, जो हाल ही में स्पेस-X के नए मूल्यांकन के बाद 684 अरब डॉलर (करीब 61,570 अरब रुपये) से अधिक हो गई।