डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क का 2018 का वेतन पैकेज बहाल कर दिया है

एलन मस्क की संपत्ति में और होगा इजाफा, 2018 के वेतन पैकेज बहाल

क्या है खबर?

दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति में अब और इजाफा होने वाला है। ऐसा टेस्ला से 2018 के 56 अरब डॉलर (करीब 5,050 अरब रुपये) के वेतन पैकेज प्राप्त करने का रास्ता साफ होने के कारण होगा। 7 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए इसे बहाल कर दिया है। इससे पहले उन पर वेतन योजना तैयार करने वाले बोर्ड सदस्यों को प्रभावित करने का आरोप था।