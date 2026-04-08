एलन मस्क ने सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन को हटाने के लिए दायर किया मुकदमा

बदलाव

याचिका में किया बदलाव

अरबपति ने दायर संशोधित याचिका में कहा कि उनके मुकदमे का उद्देश्य OpenAI के लाभ कमाने वाली कंपनी में बदलने के कारण ऑल्टमैन और अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन को उनके पदों से हटाना है। इससे पहले उन्होंने AI स्टार्टअप और उसकी समर्थक माइक्रोसॉफ्ट से 134 अरब डॉलर (करीब 12,400 अरब रुपये) तक का हर्जाना मांगा था। नई याचिका में स्पष्ट किया कि वह अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि इस मिलने वाला हर्जाना OpenAI की गैर-लाभकारी शाखा को दिया जाए।