एलन मस्क ने जेंसेन हुआंग का समर्थन किया है

एलन मस्क ने जेंसेन को एनवीडिया से हटाने पर कहा- उनकी जगह कोई नहीं ले सकता

क्या है खबर?

स्पेस-X के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क ने एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेंसेन हुआंग के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया है। उनका कहना है कि हुआंग को वापस न लाकर कंपनी गलती कर रही है। हालांकि, कंपनी के बोर्ड ने हुआंग को वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनको इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली उद्यमियों में से एक बताते हुए मस्क ने कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है, जो वास्तव में उनकी जगह ले सके।