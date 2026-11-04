एलोएलो ने माइक्रोड्रामा के लिए जुटाया 8 करोड़ डॉलर का निवेश

फ्लिपकार्ट के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सौरभ पांडे की ओर से 2020 में शुरू किया गया एलोएलो का मुख्य प्लेटफॉर्म स्टोरी टीवी के पास पहले से ही 3.3 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूजर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 6 भाषाओं में 5,000 से ज्यादा शो उपलब्ध हैं।

भारत का माइक्रोड्रामा बाजार 2030 तक 3 से 4 अरब डॉलर (करीब 285-380 अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में एलोएलो प्रीमियम कंटेंट और नई पार्टनरशिप पर भरोसा कर रहा है, ताकि मुफ्त में देखने वाले दर्शकों को पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेने वाले ग्राहकों में बदला जा सके।

हालांकि, ऐसे देश में जहां लोग मुफ्त स्ट्रीमिंग के आदी हैं, यह काम आसान नहीं होगा।