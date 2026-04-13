इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के दामों में जल्द और इजाफा हो सकता है

देश में और महंगे होगे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग बढ़ती लागत का दबाव झेल रहा है। कंपनियों ने चेतावनी दी है कि युद्धविराम के बाद भी सप्लाई चेन को स्थिर होने में समय लगेगा, जिससे निकट भविष्य में इनपुट लागत ऊंची बनी रहेगी। निर्माताओं ने वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पंखे और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। व्यवधान जारी रहते हैं और हालात सामान्य होने में देरी होती है तो आगे और बढ़ोतरी हो सकती है।