प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शेयरों में आई 7 प्रतिशत तक बढ़त

उछाल कई कंपनियों के शेयरों में उछाल सोमवार के कारोबार में JBM ऑटो का शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 678 रुपये के पार पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में भी 3 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त दर्ज हुई। एथर एनर्जी का शेयर लगभग 7 प्रतिशत तक उछल गया, जबकि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में भी 3 प्रतिशत की तेजी देखी गई। बाजार में माना गया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ सकती है। इसी उम्मीद में निवेशकों ने इस सेक्टर में खरीदारी बढ़ा दी।

अपील प्रधानमंत्री ने लोगों से की अपील तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करनी होगी। इसके लिए लोगों को मेट्रो, कारपूल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और वीडियो मीटिंग जैसे तरीकों को फिर अपनाने की जरूरत है। उनका कहना था कि इससे पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और देश विदेशी मुद्रा बचा सकेगा।

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