सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार

CPC की रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार मंत्रियों के एक समूह के साथ इसकी पूरी समीक्षा करने में करीब 4 से 6 महीने का समय ले सकती है।

इस गहन समीक्षा के बाद ही वेतन या पेंशन के नए नियम लागू होंगे। इसलिए, अगर असल बदलाव 2027 के आखिर तक न दिखें तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नियम आधिकारिक होने से पहले हर छोटे-बड़े पहलू पर ठीक से विचार कर लिया जाए।