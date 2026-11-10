सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार

सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के लिए अगले साल तक करना होगा इंतजार
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) अपनी अहम रिपोर्ट मई, 2027 तक जमा करने वाला है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है।
यह तय करता है कि कर्मचारियों को कितना वेतन और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। इन बदलावों को 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन इन्हें असल में लागू करने का फैसला सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
समीक्षा में लग सकते हैं 4-6 महीने
CPC की रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार मंत्रियों के एक समूह के साथ इसकी पूरी समीक्षा करने में करीब 4 से 6 महीने का समय ले सकती है।
इस गहन समीक्षा के बाद ही वेतन या पेंशन के नए नियम लागू होंगे। इसलिए, अगर असल बदलाव 2027 के आखिर तक न दिखें तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नियम आधिकारिक होने से पहले हर छोटे-बड़े पहलू पर ठीक से विचार कर लिया जाए।