रॉयल एनफील्ड बाइक बनाने वाली आइशर मोटर्स के शेयर 5.5 फीसदी उछले

विश्लेषक दे रहे शेयर खरीदने की सलाह

विश्लेषक आइशर मोटर्स के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। 70 फीसदी से ज्यादा इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इनमें से कई तो इसे 9,000 रुपये से भी ऊपर जाते देख रहे हैं।

HSBC का कहना है कि कंपनी की नई फैक्ट्रियां और विस्तार योजनाएं ही इसकी तरक्की का बड़ा कारण हैं।

गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि कर्मचारियों की कमी, सप्लाई चेन में अड़चनें और स्टॉक की कमी जैसी चुनौतियों को कीमतों में बढ़ोतरी करके संभाला जा रहा है, जिससे कमोडिटी की बढ़ती कीमतों का दबाव भी कम हो रहा है। एलारा कैपिटल ने इस स्टॉक के लिए 9,001 रुपये का सबसे ऊंचा लक्ष्य रखा है।