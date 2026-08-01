एडेलवाइस ने 5 अगस्त को लॉन्च करेगी देश का पहला REIT इंडेक्स फंड

इस इंडेक्स में कुल 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। इन कंपनियों में 5 REITs हैं, जिनका इंडेक्स में 60 फीसदी हिस्सा है। बाकी 10 रियल एस्टेट कंपनियों की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। जुलाई 2021 से अब तक इस मिले-जुले निवेश ने हर साल औसतन 17.58 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

इसके साथ ही, इसने निवेशकों को 3.35 फीसदी का स्थिर लाभांश भी दिया है। एक इक्विटी फंड होने के नाते, इसके कई फायदे हैं। इससे मिलने वाले भुगतान पर TDS नहीं काटना पड़ता।

इतना ही नहीं जैसे-जैसे बाजार में नए REITs आएंगे, इस फंड के बढ़ने की संभावनाएं और मजबूत होंगी। अगर, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन अपने निवेश को अलग-अलग जगहों पर बांटना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए एक बेहतर मौका हो सकता है।