ED ने गेम्सक्राफ्ट की 442 करोड़ रुपये की संपत्ति की फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज से जुड़ी 442 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।
जब्त की गई संपत्तियों में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), एक विला और दुकानें शामिल हैं। इनका संबंध रम्मीकल्चर ऐप और इससे जुड़े अन्य पक्षों से है।
इस नई कार्रवाई के बाद इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 2,843 करोड़ रुपये हो गया है।
बॉट्स के इस्तेमाल का आरोप
ED का कहना है कि गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज और रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज ने उन राज्यों में 3 करोड़ यूजर्स के लिए रियल-मनी गेमिंग ऐप चलाए, जहां ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन कंपनियों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने और गेम्स को ज्यादा लत लगाने वाला बनाने के लिए यूजर्स की सहमति के बिना ऑटोमेटेड बॉट्स का इस्तेमाल किया। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि गेम्सक्राफ्ट ने यूजर्स से अवैध रूप से पैसे लिए थे।