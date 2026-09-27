ED ने गेम्सक्राफ्ट की 442 करोड़ रुपये की संपत्ति की फ्रीज

ED का कहना है कि गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज और रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज ने उन राज्यों में 3 करोड़ यूजर्स के लिए रियल-मनी गेमिंग ऐप चलाए, जहां ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध है।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन कंपनियों ने अपने मुनाफे को बढ़ाने और गेम्स को ज्यादा लत लगाने वाला बनाने के लिए यूजर्स की सहमति के बिना ऑटोमेटेड बॉट्स का इस्तेमाल किया। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि गेम्सक्राफ्ट ने यूजर्स से अवैध रूप से पैसे लिए थे।