ED ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़ी 3,034 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

कार्रवाई

खंडाला का फॉर्महाउस भी जब्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने जो संपत्ति जब्त की है, उसमें मुंबई का एक फ्लैट, खंडाला का एक फार्महाउस, महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन, सानंद (अहमदाबाद) में कुछ जमीन के टुकड़े और R-Infra के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया। बता दें कि यह जांच बैंक धोखाधड़ी और धन के गबन के आरोपों पर चल रही है।