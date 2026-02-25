अनिल अंबानी का मुंबई में 3,716 करोड़ रुपये का घर जब्त, ED की कार्रवाई

अनिल अंबानी का घर ED ने जब्त किया

लेखन गजेंद्र 06:34 pm Feb 25, 202606:34 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'अबोड' को जब्त कर लिया है। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित यह आलीशन घर सबसे महंगे घरों में शामिल है। इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये बताई जाती है। धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) द्वारा बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में घर जब्ती का आदेश दिया गया था।