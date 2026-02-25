अनिल अंबानी का मुंबई में 3,716 करोड़ रुपये का घर जब्त, ED की कार्रवाई
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'अबोड' को जब्त कर लिया है। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित यह आलीशन घर सबसे महंगे घरों में शामिल है। इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये बताई जाती है। धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी कर रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) द्वारा बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में घर जब्ती का आदेश दिया गया था।
कब्जा
दूसरी बार ED के सामने जल्द पेश होंगे अनिल
बताया जा रहा है कि 66 वर्षीय अनिल पूछताछ के दूसरे दौर के लिए जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त 2025 में ED के समक्ष बयान दिया था, जिसे PMLA के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि, उनकी पत्नी टीना अंबानी पूछताछ में नहीं गई थीं। नवीनतम आदेश के साथ, इस मामले में जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।
खासियत
घर की खासियत क्या है?
पाली हिल मुंबई का महंगा और शांति रिहायशी इलाका है। यहां कई प्रमुख लोग रहते हैं। अनिल का घर 16,000 वर्ग फुट में है, जो 17 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचा 66 मीटर है। यहां अनिल की पत्नी टीना, 2 बेटे रहते हैं। यहां कई हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं। बता दें कि पहले मुकेश और अनिल का परिवार 'सी विंड' में रहता था, लेकिन 2005 में विवाद के बाद मुकेश 'एंटीलिया' चले गए, जबकि अनिल 'अबोड' में शिफ्ट हुए।