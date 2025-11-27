विंजो के संस्थापक सौम्या सिंह और पवन नंदा को ED ने किया गिरफ्तार, क्या है मामला? 

आरोप कंपनी पर क्या हैं आरोप? ED का आरोप है कि विंजो ने गेमर्स का लगभग 43 करोड़ रुपये रोके रखे और रियल-मनी गेम्स पर बैन लगने के बाद भी यह रकम खिलाड़ियों को वापस नहीं की गई। एजेंसी का दावा है कि कंपनी ग्राहकों को असली प्रतिद्वंदियों की जगह एल्गोरिदम से मुकाबला करने पर मजबूर कर रही थी, जबकि उन्हें यह जानकारी नहीं दी जाती थी। इस प्रक्रिया से गलत तरीके से पैसा कमाने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं।

कार्रवाई ED की रेड और फंड फ्रीज की कार्रवाई ED ने हाल ही में विंजो और दूसरी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्जक्राफ्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापे मारे थे। जांच में पाया गया कि विंजो भारत में मौजूद प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी देशों में भी रियल-मनी गेम्स चला रहा था। एजेंसी ने कंपनी के लगभग 505 करोड़ रुपये के बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को फ्रीज कर दिया है। आरोप यह भी है कि कंपनी ने विदेशी निवेश के नाम पर पैसा US और सिंगापुर भेजा।