सस्ते दामों पर करना चाहते हैं हवाई यात्रा, टिकट बुक करते समय ये तरीके अपनाएं 

हवाई यात्रा की प्लानिंग पहले से करके आप टिकट सस्ते में खरीद सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@ArenaJet)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 27, 2025
07:33 am
क्या है खबर?

लोग घूमने के लिए जाते समय यात्रा का माध्यम हवाई सेवा को चुनना पसंद करते हैं, जिससे उनका आने-जाने में वक्त बर्बाद नहीं हो। इसमें उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत हवाई यात्रा के महंगे किराए की रहती है। ऐसे में हर कोई सस्ता हवाई टिकट बुक करना चाहता है, जिससे उनका बजट न बिगड़े। स्मार्ट ट्रैवलिंग टिप्स को अपनाकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं। आइये जानते हैं सस्ता टिकट बुक करने के 5 तरीके क्या हैं।

बुकिंग समय

बुकिंग समय से होगा कीमत में फायदा 

जल्दी बुकिंग: घरेलू उड़ानों के लिए 6-8 सप्ताह पहले और अंतरराष्ट्रीय के लिए 2-4 महीने पहले टिकट बुक कराने से कम दाम पर टिकट मिल जाएगा। एयरलाइंस शुरुआती बुकिंग पर डिस्काउंट देती हैं और सीट्स भरने के बाद कीमतें बढ़ाती हैं। तारीख और समय रखें लचीला: वीकेंड और छुट्टियों के दौरान फ्लाइट टिकट महंगा मिलता है, जबकि मंगलवार या बुधवार को कीमत 20-30 फीसदी तक कम हो सकते हैं। देर रात या सुबह जल्दी की भी अक्सर सस्ते होते हैं।

ऐप्स 

ऐप्स पर बुकिंग करते समय रखें ध्यान 

इनकॉग्निटो मोड का उपयोग: आप एक ही मार्ग को बार-बार खोजते हैं तो उड़ान की कीमतें बढ़ सकती हैं। एयरलाइंस कुकीज के माध्यम से आपके सर्च को ट्रैक करती हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से बचने के लिए इनकॉग्निटो या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का उपयोग करें। ट्रैवल ऐप्स पर किराया अलर्ट: स्काईस्कैनर, गूगल फ्लाइट्स, मेकमायट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सबसे सस्ते विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, इनमें किराया अलर्ट फीचर भी होता है, जो टिकट सस्ता होने पर नोटिफिकेशन भेजता है।

ऑफर 

ऑफर्स के माध्यम से उठा सकते हैं फायदा

कई बार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से फ्लाइट बुक करने पर 10-15 फीसदी तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। बैंक अक्सर एयरलाइंस और ट्रैवल वेबसाइट्स के साथ मिलकर ऑफर्स देते हैं। इसी तरह पेटीएम और अमेजन पे जैसे वॉलेट्स से भी कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा कभी-कभी नजदीकी हवाई अड्डे से उड़ान भरना मुख्य हवाई अड्डे से सस्ता हो सकता है। इसके अलावा, 2 एकतरफा टिकट बुक करना या एयरलाइंस को मिलाना बेहतर कीमतें दे सकता है।