ED ने साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश कुमार गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार
मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश कुमार गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने अपनी कंपनी के टैक्स बिल को 110.10 करोड़ रुपये से घटाकर केवल 20 लाख रुपये करने के लिए दिवाला कार्यवाही में गड़बडी की थी।
गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद की एक अदालत ने उन्हें 5 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है, ताकि जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर सकें।
SEBI ने लगाया 58 करोड़ रुपये का जुर्माना
गुप्ता की मुसीबतें तब बढ़ीं, जब दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज कर उन पर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम अवैध रूप से हड़पने का आरोप लगाया।
इसमें यह भी कहा गया था कि उन्होंने अपनी ही कंपनी शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट सहित कई जुड़े हुए लेनदारों को संदिग्ध भुगतान किए थे। पिछले साल भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने साधना ब्रॉडकास्ट में शेयर हेरफेर के मामले में उन पर 58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे उन्होंने अदा कर दिया था।
गुप्ता ने अदालत में कहा कि फिलहाल SEBI या टैक्स अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कोर्ट उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने सरकार को हुए बड़े वित्तीय नुकसान को देखते हुए मामले में आगे की जांच का समर्थन किया।