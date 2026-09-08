ET अवार्ड्स 2027 में HR के जरिए बिजनेस पर असर डालने वाली महिलाओं को मिलेगा सम्मान

यह सम्मान उन महिलाओं का जश्न मनाता है, जो मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (CHRO) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जैसे बड़े पदों पर अपनी पहचान बना रही हैं।

यह दिखाता है कि एक दमदार HR लीडरशिप से क्या बेहतरीन नतीजे हासिल होते हैं, जैसे कि बेहतरीन प्रदर्शन वाली टीमें बनाना, संगठनों में बड़े बदलाव लाना और वर्कप्लेस को सभी के लिए और ज्यादा समावेशी बनाना। इन कामयाबियों को पहचानकर यह अवॉर्ड चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां अपने करियर में बड़े सपने देखें और यह समझें कि HR में लीडरशिप कितनी ताकतवर हो सकती है।