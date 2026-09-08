ET अवॉर्ड्स 2026: मेक इन इंडिया और सस्टेनेबल उत्पादों को भी मिलेगी पहचान

इकोनॉमिक टाइम्स अपने 2026 'प्रोडक्ट ऑफ द ईयर' अवॉर्ड्स में 2 नई श्रेणियां जोड़कर इसे और बड़ा बना दिया है। इसमें 'मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ऑफ द ईयर' और 'सस्टेनेबल प्रोडक्ट ऑफ द ईयर' श्रेणी जोड़ी गई हैं। इन श्रेणियों का मकसद उन भारतीय नवाचारों को सामने लाना है, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे अलग हैं।

साथ ही, उन उत्पादों को भी पहचान देना है, जो सचमुच पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं।

इस कदम से ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो दुनिया की असल समस्याओं को सुलझाती हैं और जिनका बड़ा असर दिखता है।