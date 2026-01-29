आर्थिक सर्वेक्षण 2026: ट्रंप टैरिफ से आभूषण और ऑटो समेत इन क्षेत्रों पर पड़ा असर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (29 जनवरी) संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है। इसके साथ ही 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026 की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस साल बजट सप्ताहांत पर पेश किया जाएगा, जो अपने आप में एक खास और दुर्लभ बात मानी जा रही है। इस रिपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के असर के बारे में भी जानकारी मिली है।

सर्वे का ध्यान भारत-अमेरिका व्यापार पर सर्वे का ध्यान आर्थिक सर्वेक्षण में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन टैरिफ से जुड़े नकारात्मक असर भी साफ तौर पर सामने आए हैं। सर्वे बताता है कि अमेरिका अब भी भारत के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है, लेकिन हाल के महीनों में भारतीय निर्यातकों का रुझान धीरे-धीरे दूसरे देशों और नए बाजारों की ओर बढ़ रहा है।

झुकाव निर्यातकों का झुकाव अब दूसरे बाजारों की ओर आर्थिक सर्वे के अनुसार, अप्रैल से नवंबर, 2025 के बीच भारत के निर्यात पैटर्न में साफ बदलाव देखा गया है। कई श्रम-आधारित सेक्टरों में अमेरिका से मांग कमजोर हुई है, जिसके चलते निर्यातक पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ उभरते बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि यह एक रणनीतिक बदलाव है, जिससे कुल निर्यात वृद्धि बनी रहे और किसी एक देश पर निर्भरता कम हो।

आभूषण आभूषण, मरीन और ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक, रत्न एवं आभूषण सेक्टर में अमेरिका को निर्यात 44.3 प्रतिशत घटा है, जबकि कुल वैश्विक निर्यात में 0.6 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई। अमेरिका की हिस्सेदारी 33.7 प्रतिशत से घटकर 18.7 प्रतिशत रह गई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और हांगकांग का हिस्सा बढ़कर 53.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मरीन प्रोडक्ट्स और ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर में भी अमेरिका को निर्यात घटा, लेकिन कुल निर्यात में बढ़त बनी रही।

