ECB प्रमुख ने बताया यूरोप में अभी बनी रहेगी महंगाई
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की अध्यक्ष क्रिस्टिन लैगार्डे ने कहा है कि यूरोप में महंगाई अभी कुछ समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है।
इसकी मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर मची अशांति है, जिसमें मध्य पूर्व का मौजूदा तनाव और रूसी तेल से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।
इन कारणों से ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आ रहा है। नतीजतन, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है और आर्थिक विकास की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है।
ECB ने ब्याज दरें 2.5 फीसदी तक बढ़ाईं
ECB ने हाल ही में अपनी मुख्य ब्याज दरें बढ़ाकर 2.5 फीसदी कर दी हैं। इस साल की शुरुआत में ईरान विवाद शुरू होने के बाद यह दूसरी बढ़ोतरी है।
महंगाई अभी भी 3 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में 2 फीसदी के तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्याज दरों में और इजाफा देखने को मिल सकता है।
हालांकि यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, फिर भी नए अनुमान बताते हैं कि महंगाई को 2 फीसदी से नीचे लाने में अभी कई साल लगेंगे।
जानकारों का मानना है कि कम से कम 2028 तक ऐसा हो पाना मुश्किल है।