ECB प्रमुख ने बताया यूरोप में अभी बनी रहेगी महंगाई

ECB ने हाल ही में अपनी मुख्य ब्याज दरें बढ़ाकर 2.5 फीसदी कर दी हैं। इस साल की शुरुआत में ईरान विवाद शुरू होने के बाद यह दूसरी बढ़ोतरी है।

महंगाई अभी भी 3 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में 2 फीसदी के तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्याज दरों में और इजाफा देखने को मिल सकता है।

हालांकि यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, फिर भी नए अनुमान बताते हैं कि महंगाई को 2 फीसदी से नीचे लाने में अभी कई साल लगेंगे।

जानकारों का मानना है कि कम से कम 2028 तक ऐसा हो पाना मुश्किल है।