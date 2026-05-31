ईजमायट्रिप ने राजस्व में की 8.9 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी  

कंपनी के दुबई परिचालन भी बेहतरीन रहे, जहां GBR में करीब 96 फीसदी का उछाल आया और यह 453 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

होटल और पैकेज रेवेन्यू में सालाना आधार पर 148 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं होटल बुकिंग्स 95 फीसदी बढ़ गईं, जहां हर दिन औसतन 6,000 से ज्यादा कमरे बुक किए गए।

विजन 2030 योजना शुरू की

ईजमायट्रिप ने अपनी 'विजन 2030' योजना शुरू की है। इसके तहत कंपनी का मकसद सिर्फ हवाई यात्रा तक सीमित न रहकर होटल्स, वीजा सर्विसेज और प्रीमियम ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना है।

इसके अलावा, कंपनी ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल करके ग्राहक अनुभव को और बेहतर बना रही है। दुबई को कंपनी अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन का केंद्र बनाएगी, क्योंकि ईजमायट्रिप अब लग्जरी और हेरिटेज टूरिज्म में भी विस्तार करना चाहती है।