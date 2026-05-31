ईजमायट्रिप ने राजस्व में की 8.9 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी  

ईजमायट्रिप ने राजस्व में की 8.9 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी
ईजमायट्रिप ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में अपने राजस्व में 8.9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके बाद यह 152 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
कंपनी को होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस और इंटरनेशनल बुकिंग्स में अच्छी-खासी बढ़ोतरी मिली, जिसकी वजह से यह राजस्व बढ़ा। इसका सालाना ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू (GBR) 8,376 करोड़ रुपये रहा। इसमें से सिर्फ चौथी तिमाही में ही 2,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान रहा।
होटल और पैकेज राजस्व में भी वृद्धि
होटल और पैकेज रेवेन्यू में सालाना आधार पर 148 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं होटल बुकिंग्स 95 फीसदी बढ़ गईं, जहां हर दिन औसतन 6,000 से ज्यादा कमरे बुक किए गए।
कंपनी के दुबई परिचालन भी बेहतरीन रहे, जहां GBR में करीब 96 फीसदी का उछाल आया और यह 453 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
विजन 2030 योजना शुरू की
ईजमायट्रिप ने अपनी 'विजन 2030' योजना शुरू की है। इसके तहत कंपनी का मकसद सिर्फ हवाई यात्रा तक सीमित न रहकर होटल्स, वीजा सर्विसेज और प्रीमियम ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना है।
इसके अलावा, कंपनी ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल करके ग्राहक अनुभव को और बेहतर बना रही है। दुबई को कंपनी अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन का केंद्र बनाएगी, क्योंकि ईजमायट्रिप अब लग्जरी और हेरिटेज टूरिज्म में भी विस्तार करना चाहती है।