इस महीने से बदलने वाले हैं कई नियम, आम लोगों को करेंगे प्रभावित

इस महीने से आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले कई बदलाव लागू होने वाले हैं। फ्रीलांसर्स, छोटे व्यवसायी और खुद का काम करने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। अगर, आप दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना और साथ में ब्याज भी देना पड़ सकता है।

इसके अलावा, 3-5 अगस्त के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक होनी है, जिसके फैसलों से आपके लोन की मासिक किस्तों (EMI) और बैंक जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों पर सीधा असर पड़ सकता है।