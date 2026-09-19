भारत में त्योहारी सीजन के दौरान खरीद में जबरदस्त बढ़ोतरी

डिपार्टमेंट स्टोर चेन में कपड़े और फुटवियर की बिक्री में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही, ग्रुप और कॉर्पोरेट बुकिंग में 39 फीसदी का उछाल आया।

स्विगी इंस्टामार्ट ने ईको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर में 176 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की। जानकारों का अनुमान है कि इस साल के अंत तक ऑनलाइन त्योहारी खुदरा कारोबार 90 अरब डॉलर (करीब 8,500 अरब रुपये) के आंकड़े को पार कर जाएगा। यह बताता है कि ये त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार देते हैं।