बिस्वास ने इससे पहले डंजो की शुरुआत की थी, जो एक स्थानीय सामान पहुंचाने वाली कंपनी थी।

उन्होंने कुछ समय तक फ्लिपकार्ट के क्विक कॉमर्स कारोबार फ्लिपकार्ट मिनट्स का नेतृत्व भी किया था। M ने पहले बताया था कि उसका लक्ष्य 10,000 घरों तक पहुंचना है।

कंपनी शुरुआत में उन घरों पर ध्यान दे रही है, जहां खाना बनाने वाले और घरेलू कर्मचारी काम करते हैं। इसके लिए खाने की योजना और किराने की खरीदारी को आसान बनाया जाएगा।