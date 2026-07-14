कच्चा तेल महंगा होने से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का
भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को कमजोर शुरुआत की। सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
पश्चिमी एशिया में बढ़े तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और इसी वजह से भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के निवेशकों में भी घबराहट देखने को मिली।
बैंकिंग शेयरा में आई गिरावट
बाजार में बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों पर दबाव देखा गया, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे IT शेयरों ने अपनी मजबूत आय के आंकड़ों के दम पर चमक बिखेरी, वहीं HCL टेक सबसे ज्यादा पिछड़ गया।
कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों की वजह से आई, जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ा।
जापान और क्षेत्र के दूसरे बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतें आगे चलकर भारत की मुद्रा और विदेशी निवेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।