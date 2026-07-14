कच्चा तेल महंगा होने से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का

बाजार में बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों पर दबाव देखा गया, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे IT शेयरों ने अपनी मजबूत आय के आंकड़ों के दम पर चमक बिखेरी, वहीं HCL टेक सबसे ज्यादा पिछड़ गया।

कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों की वजह से आई, जिसका असर एशियाई बाजारों पर भी पड़ा।

जापान और क्षेत्र के दूसरे बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतें आगे चलकर भारत की मुद्रा और विदेशी निवेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।