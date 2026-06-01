डॉलर के मजबूत होने से फिसले सोने के दाम, ईरान संकट पर टिकी निवेशकों की निगाहें बिज़नेस Jun 01, 2026

सोने की कीमतों में सोमवार (1 जून) को हल्की गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ी।

हाजिर सोना 0.2 फीसदी गिरकर 4,527.36 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर आ गया, वहीं अमेरिकी फ्यूचर्स में भी 0.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

डॉलर के मजबूत होने से अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इसके अलावा, कच्चे तेल के बढ़ते दाम महंगाई की चिंता को भी हवा दे रहे हैं।