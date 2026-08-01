1978 के दक्षिण कोरिया ने पहली बार दर्ज किया रिकॉर्ड मासिक निर्यात

सेमीकंडक्टर के निर्यात में 179 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगी मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग के कारण यह उछाल आया, जबकि दूसरी ओर चीन में AI के नए डेवलपमेंट और ऐपल जैसी कंपनियों के चिप्स के लिए चीन की ओर जाने की आशंका भी थी।

इसके बावजूद निर्यात में यह बढ़ोतरी देखने को मिली। कंप्यूटर के निर्यात में तो और भी हैरान कर देने वाली तेजी आई, यह 404 फीसदी बढ़ गया। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी टेक कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं।