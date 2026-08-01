1978 के दक्षिण कोरिया ने पहली बार दर्ज किया रिकॉर्ड मासिक निर्यात
दक्षिण कोरिया ने निर्यात में जबरदस्त उछाल देखा है। जुलाई में देश का निर्यात 62.8 फीसदी बढ़ गया, जिससे यह आंकड़ा 98.89 अरब डॉलर (करीब 9,400 अरब रुपये) तक पहुंच गया।
यह बढ़ोतरी विश्लेषकों के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा रही और 1978 के बाद से अब तक का यह दूसरा सबसे बड़ा निर्यात आंकड़ा है।
इससे ज्यादा निर्यात सिर्फ पिछले महीने ही हुआ था। इस शानदार उछाल की मुख्य वजह दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती मांग है, जिससे सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर की बिक्री में भारी तेजी आई है।
सेमीकंडक्टर का निर्यात 179 फीसदी बढ़ा
सेमीकंडक्टर के निर्यात में 179 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगी मेमोरी चिप्स की बढ़ती मांग के कारण यह उछाल आया, जबकि दूसरी ओर चीन में AI के नए डेवलपमेंट और ऐपल जैसी कंपनियों के चिप्स के लिए चीन की ओर जाने की आशंका भी थी।
इसके बावजूद निर्यात में यह बढ़ोतरी देखने को मिली। कंप्यूटर के निर्यात में तो और भी हैरान कर देने वाली तेजी आई, यह 404 फीसदी बढ़ गया। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी टेक कंपनियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं।
चीन को निर्यात हुआ दोगुना
दक्षिण कोरिया के लिए चीन और अमेरिका सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे। चीन को होने वाला निर्यात लगभग दोगुना होकर 96 फीसदी बढ़ गया, वहीं अमेरिका को होने वाले निर्यात में 69 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आयात भी बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण कोरिया ने जुलाई को 30.32 अरब डॉलर (करीब 2,900 अरब रुपये) के भारी-भरकम व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) के साथ समाप्त किया।