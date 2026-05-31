7 दिग्गज कंपनियों के पूंजीकरण में 1.54 लाख करोड़ की चपत बिज़नेस May 31, 2026

पिछले सप्ताह देश की 7 सबसे मूल्यवान कंपनियों के कुल् बाजार पूंजीकरण में 1.54 लाख करोड़ रुपये की कमी आई। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को उठाना पड़ा, जिसके मूल्यांकन में 46,078 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

HDFC बैंक, भारती एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को भी काफी गिरावट का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट दिखी, जो दर्शाता है कि उस दौरान बाजार में कितनी उथल-पुथल थी।