GST परिषद की बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी, कई नियमों में होगा बदलाव
सकल घरेलू उत्पाद (GST) परिषद की 12 सितंबर को होने वाली बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी। इसे इसलिए बदला गया है क्योंकि उसी दिन नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी है। बैठक की जगह शायद नई दिल्ली ही रहेगी, केवल तारीख बदली गई है।
ITC क्लेम हो सकता है आसान
इस बार काउंसिल कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करना और आसान बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अगर, सप्लायर टैक्स चुकाने में चूक जाए, तब भी खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकें।
इसके लिए शर्त होगी कि भुगतान सही बैंकिंग चैनल के जरिए हुआ हो। कर्मचारियों के इस्तेमाल वाले वाहनों और ग्रुप इंश्योरेंस जैसी चीजों के लिए ITC के नियमों पर भी चर्चा होगी।
साथ ही, छोटे कारोबारियों के लिए एक से ज्यादा राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने और रिफंड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने पर भी बात हो सकती है।