GST परिषद की बैठक अब 7 अक्टूबर को होगी, कई नियमों में होगा बदलाव

इस बार काउंसिल कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करना और आसान बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अगर, सप्लायर टैक्स चुकाने में चूक जाए, तब भी खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर सकें।

इसके लिए शर्त होगी कि भुगतान सही बैंकिंग चैनल के जरिए हुआ हो। कर्मचारियों के इस्तेमाल वाले वाहनों और ग्रुप इंश्योरेंस जैसी चीजों के लिए ITC के नियमों पर भी चर्चा होगी।

साथ ही, छोटे कारोबारियों के लिए एक से ज्यादा राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने और रिफंड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव करने पर भी बात हो सकती है।