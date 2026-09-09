भारत में कच्चा तेल की कीमत 100 डॉलर के पार, बढ़ेगा आयात बिल

तेल महंगा होने के साथ-साथ भारत का आयात बिल भी बढ़ जाता है। अगर, तेल की कीमत में केवल 10 डॉलर (करीब 950 रुपये) की बढ़ोतरी होती है तो देश का खर्च 13-14 अरब डॉलर (करीब 1,200-1,300 अरब रुपये) तक बढ़ जाता है।

इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच भारत ने तेल खरीदने पर 63.4 अरब डॉलर (करीब 6,000 अरब रुपये) खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह खर्च 40.5 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) था।

इसी दौरान, रुपया भी साप्ताहिक आधार पर 94.5 पर लगभग स्थिर बना रहा। इस वजह से ईंधन कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है और LPG सब्सिडी का बोझ भी भारी होता जा रहा है।

अगर, यही रुझान जारी रहता है तो आने वाले समय में हवाई यात्रा, पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा हो सकता है।