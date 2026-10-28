सेमीकंडक्टर की धूम के कारण जापानी निक्केई एक फीसदी से ज्यादा उछला

अब सभी की निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर टिकी हैं। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि फिलहाल ब्याज दरें वैसी ही बनी रहेंगी, लेकिन दिसंबर में उनमें बढ़ोतरी हो सकती है।

जापानी और अमेरिकी कंपनियों की आने वाली तिमाही कमाई रिपोर्ट्स पर भी बाजार की पैनी नजर है। इसके अलावा, मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विस्तार योजनाओं के लिए शेयर बेचकर 97.5 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) जुटाने की सीमा बढ़ा दी है।

कंपनी के इस कदम को एनवीडिया और AMD जैसी बड़ी कंपनियों का समर्थन मिला है, जिसने बाजार के जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।