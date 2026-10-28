सेमीकंडक्टर की धूम के कारण जापानी निक्केई एक फीसदी से ज्यादा उछला
जापान का निक्केई 225 सूचकांक बुधवार (28 अक्टूबर) को 1.34 फीसदी बढ़कर 64,117.58 अंक पर पहुंच गया। इस उछाल में टेक शेयरों, खासकर सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों का बड़ा हाथ रहा।
डिस्को और स्क्रीन होल्डिंग्स जैसी कंपनियों के शेयरों में 3 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। यह तेजी अमेरिका में सेमीकंडक्टर शेयरों की जबरदस्त रैली के बाद आई है।
दूसरी तरफ, व्यापक टोपीक्स इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि बाजार में सकारात्मक माहौल का असर चारों तरफ था।
फेड के संकेतों से आगे की दिशा होगी तय
अब सभी की निगाहें अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर टिकी हैं। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि फिलहाल ब्याज दरें वैसी ही बनी रहेंगी, लेकिन दिसंबर में उनमें बढ़ोतरी हो सकती है।
जापानी और अमेरिकी कंपनियों की आने वाली तिमाही कमाई रिपोर्ट्स पर भी बाजार की पैनी नजर है। इसके अलावा, मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विस्तार योजनाओं के लिए शेयर बेचकर 97.5 अरब डॉलर (करीब 9,200 अरब रुपये) जुटाने की सीमा बढ़ा दी है।
कंपनी के इस कदम को एनवीडिया और AMD जैसी बड़ी कंपनियों का समर्थन मिला है, जिसने बाजार के जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।