अमेरिकी-यूरोप नियामकों की AI बैंकिंग पर पैनी नजर, सता रही यह चिंता

अमेरिका में नियामक यह पता लगा रहे हैं कि AI साइबर खतरों को पहचानने में कैसे काम आ सकता है। इसके साथ ही वे यह भी पक्का करना चाहते हैं कि किसी भी फैसले में आखिरी बात इंसान की ही हो।

यूरोप चाहता है कि बैंक इस तकनीक से होने वाले साइबर हमलों से निपटने के लिए मजबूत और अपने दम पर चलने वाले सिस्टम तैयार करें, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई नए नियम नहीं बनाए हैं।

एक बात पर दोनों पक्ष सहमत हैं। AI का इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी हो और पक्की बैकअप योजनाएं हों तो तकनीक के आगे बढ़ने के साथ बैंकिंग को सुरक्षित रखा जा सकता है।