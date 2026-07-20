बैंक शेयरों की बिकवाली और कच्चे तेल की मार से सेंसेक्स लुढ़का

बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक सबसे ज्यादा नुकसान में रहा। जून के नतीजों के बाद अच्छी रेटिंग मिलने के बावजूद इसके शेयरों में 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

बैंक निफ्टी इंडेक्स भी 1 फीसदी से अधिक फिसल गया, जिससे पूरे बैंकिंग क्षेत्र में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल मार्गों पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड एक महीने से ज्यादा समय में पहली बार 90 डॉलर (करीब 8,500 रुपये) प्रति बैरल के पार निकल गया। इसके चलते निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है।