शेयर बाजार: सप्ताह में 2.3 फीसदी लुढ़के सेंसेक्स-निफ्टी

वैश्विक चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड का भाव 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति बैरल के पार चला गया। हालांकि, बाद में यह 97.50 डॉलर (करीब 9,200 रुपये) पर आकर स्थिर हुआ।

इसके साथ ही, रुपया भी लगातार कमजोर होता रहा और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। पूरे सप्ताह की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में करीब 2.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट मई की शुरुआत और मार्च के बाद से इन इंडेक्स की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। बाजार में उठा-पटक भी काफी बढ़ गई, जिसके कारण निफ्टी VIX 4 फीसदी से ज्यादा उछल गया।