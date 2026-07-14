डॉलर के मुकाबले 32 पैसे लुढ़कर 96 के पास पहुंचना रुपया

भारतीय रुपया मंगलवार (14 जुलाई) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.94 पर फिसल गया, जो पिछले बंद भाव से 32 पैसे कम है।

इस गिरावट की मुख्य वजह क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें हैं, जो अभी 84 डॉलर (करीब 7,900 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास हैं।

ईरान में अमेरिकी हवाई हमले के बाद पूरे इलाके की स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है। साथ ही, मजबूत होते अमेरिकी डॉलर इंडेक्स ने भी रुपये पर दबाव बढ़ा दिया है।