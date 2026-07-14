डॉलर के मुकाबले 96.1725 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले सामानों पर 20 फीसदी शुल्क लगाने की धमकी दी। इसके बाद कच्चे तेल के दाम रातों-रात तेजी से बढ़ गए।

ब्रेंट क्रूड 79 डॉलर (7,400 रुपये) प्रति बैरल से उछलकर 85 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया। भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल आयात करता है।

ऐसे में जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ती है और सरकार के बजट पर भी अतिरिक्त बोझ आ जाता है।

DBS बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव बताती हैं कि भले ही देश में बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में रुपये को खास मजबूती नहीं मिल पा रही है।