कच्चे तेल-तनाव से एक महीने में सेंसेक्स 3.8 फीसदी लुढ़का, निफ्टी में 949 अंकों की गिरावट

भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया और 94.83 के स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक अनिश्चितता की वजह से सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 12,700 करोड़ रुपये की बड़ी रकम निकाली। यह पिछले 2 महीनों में हुई खरीदारी के बिल्कुल विपरीत है।

ICICI बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडाणी पोर्ट्स जैसी कंपनियों ने कुछ बढ़त दर्ज की।

एक तरफ जहां NRI जमा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कमजोर रुपया बाजार पर लगातार दबाव बना रहे हैं।