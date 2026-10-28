RBI के रुपये की गिरावट रोकने के कदमों से बैंकों में नकदी का संकट गहराया

RBI ने आपातकालीन नकदी देने की भी एक अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब मांग ज्यादा होने पर भी वह 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आपातकालीन नकदी नहीं देगा।

नकदी की इस कमी के कारण बैंकों और गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं दोनों के लिए उधार लेना महंगा हो गया है। इसका सीधा असर यह है कि लोन महंगे हो रहे हैं और वित्तीय बाजारों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि नकदी का यह संकट कुछ समय तक बना रह सकता है, इसलिए फिलहाल जल्द राहत की उम्मीद नहीं है।