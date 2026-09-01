भारत की पहली तिमाही की 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ ने सभी को चौंकाया
भारत ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अपनी अर्थव्यवस्था में 7.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज कर सबको हैरान कर दिया है। यह वृद्धि देश में मजबूत घरेलू व्यापार गतिविधियों को दर्शाती है। इस उछाल की मुख्य वजह सरकारी सुधार और निजी निवेश में हुई बढ़ोतरी है।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए और अधिक निवेश, बेहतर मैन्युफैक्चरिंग और नए रोजगार पैदा करना बेहद जरूरी होगा, खासकर वैश्विक चुनौतियों के मौजूदा दौर में।
निवेश-GDP अनुपात बढ़ाने पर जोर
एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) के महासचिव सौरव सान्याल ने बताया कि हाल के नीतिगत फैसलों से देश में निवेश को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक वृद्धि काफी हद तक उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही रही है।
भारतीय अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने इस पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की बड़ी क्षमता को खोलने के लिए निवेश-GDP अनुपात को बढ़ाना होगा। इसे अभी के लगभग 28-30 फीसदी से बढ़ाकर 34-35 फीसदी तक पहुंचाना होगा।
अर्थशास्त्रियों ने बढ़ाया पूरे वित्त वर्ष का अनुमान
इस मजबूत शुरुआत को देखते हुए केयरएज की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा जैसे कई अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने पूरे साल के विकास अनुमान को अब लगभग 7.3 फीसदी तक बढ़ा दिया है।
हालांकि, इस साल के आखिर तक वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर, भारत को इस गति को बनाए रखना है तो देश के भीतर किए गए स्मार्ट सुधार ही सबसे अहम होंगे।