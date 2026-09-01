भारत की पहली तिमाही की 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ ने सभी को चौंकाया

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) के महासचिव सौरव सान्याल ने बताया कि हाल के नीतिगत फैसलों से देश में निवेश को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक वृद्धि काफी हद तक उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही रही है।

भारतीय अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने इस पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की बड़ी क्षमता को खोलने के लिए निवेश-GDP अनुपात को बढ़ाना होगा। इसे अभी के लगभग 28-30 फीसदी से बढ़ाकर 34-35 फीसदी तक पहुंचाना होगा।