शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 77,000 के नीचे लुढ़का

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 77,000 के नीचे लुढ़का
भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार (30 जून) को काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। इस दौरान सेंसेक्स 77,000 के ठीक नीचे कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी भी 23,900 के आस-पास बना रहा।
अमेरिका-ईरान के बीच तनाव, कच्चे तेल के दाम में उतार-चढ़ाव के साथ देश में मानसून में देरी की आशंका ने निवेशकों को परेशान कर रखा था।
इन्हीं सब वजहों से मासिक समाप्ति सत्र के दौरान बाजार में काफी हलचल बनी रही।
आयशर मोटर्स के शेयर करीब 5 फीसदी गिरे
आज आयशर मोटर्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और यह करीब 5 फीसदी तक गिर गया। इसके अलावा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंफोसिस के शेयर भी लुढ़क गए, वहीं सन फार्मा के शेयर स्थिर बने रहे। दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और नेस्ले इंडिया के शेयरों में थोड़ी बढ़त देखी गई।
विश्लेषकों का कहना है कि बाजार के जानकारों की पैनी नजर मुख्य सपोर्ट लेवल पर बनी हुई है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता और मौसम से जुड़ी चिंताओं के कारण बाजार में अभी भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है।