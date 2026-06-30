शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 77,000 के नीचे लुढ़का

आयशर मोटर्स के शेयर करीब 5 फीसदी गिरे

आज आयशर मोटर्स को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और यह करीब 5 फीसदी तक गिर गया। इसके अलावा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंफोसिस के शेयर भी लुढ़क गए, वहीं सन फार्मा के शेयर स्थिर बने रहे। दूसरी तरफ, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक और नेस्ले इंडिया के शेयरों में थोड़ी बढ़त देखी गई।

विश्लेषकों का कहना है कि बाजार के जानकारों की पैनी नजर मुख्य सपोर्ट लेवल पर बनी हुई है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता और मौसम से जुड़ी चिंताओं के कारण बाजार में अभी भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है।