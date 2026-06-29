अमेरिकी प्रतिबंध से चीन में एनवीडिया का दबदबा खत्म, हुआवे ले रही इसकी जगह बिज़नेस Jun 29, 2026

पहले चीन के चिप बाजार में एनवीडिया का ही दबदबा था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल गए हैं। जब से अमेरिका ने एडवांस्ड चिप्स की बिक्री पर कड़े निर्यात नियम लागू कर दिए, तब चीनी टेक दिग्गज हुआवे अपने खुद के चिप्स के साथ मैदान में आ गई। खुद एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने भी माना है कि कंपनी अपनी बादशाहत खो चुकी है। उनका बाजार हिस्सेदारी कभी 95 फीसदी हुआ करता थी, जो अब काफी कम रह गया है।