कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय बॉन्ड में आई तेजी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
मंगलवार (17 नवंबर) को भारतीय सरकारी बॉन्ड में तेजी देखने को मिली। इसकी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट रही। तेल सस्ता होने से उम्मीद है कि महंगाई कुछ कम होगी और ऊंची ब्याज दरों के बढ़ने की चिंताएं भी दूर होंगी।
खास 2036 बॉन्ड पर यील्ड पिछले दिन के 7.3169 फीसदी से घटकर 7.2813 फीसदी पर आ गई।
सस्ता तेल भारतीय रुपये को देता है मजबूती
भारत के लिए सस्ता कच्चा तेल अच्छी खबर लेकर आया है। इसकी मदद से भारतीय रुपया मजबूत बना रहता है और चालू खाते के घाटे पर भी दबाव कम होता है।
यह ऐसे समय में हुआ है, जब देश में महंगाई दर ऊंची बनी हुई है, जो अक्टूबर में 6.09 फीसदी है।
इससे लोगों में यह डर है कि अगले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरें बढ़ा सकता है। फिलहाल, तेल के दाम गिरने से बाजार और नीति बनाने वाले दोनों को ही थोड़ी राहत मिली है।