भारत के लिए सस्ता कच्चा तेल अच्छी खबर लेकर आया है। इसकी मदद से भारतीय रुपया मजबूत बना रहता है और चालू खाते के घाटे पर भी दबाव कम होता है।

यह ऐसे समय में हुआ है, जब देश में महंगाई दर ऊंची बनी हुई है, जो अक्टूबर में 6.09 फीसदी है।

इससे लोगों में यह डर है कि अगले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरें बढ़ा सकता है। फिलहाल, तेल के दाम गिरने से बाजार और नीति बनाने वाले दोनों को ही थोड़ी राहत मिली है।