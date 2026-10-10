COAI ने की AI के लिए बेहतर नेटवर्क के लिए ज्यादा स्पेक्ट्रम की मांग

अभी हमारे पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम नहीं है। स्पेक्ट्रम वो अदृश्य रास्ते होते हैं, जिन पर हमारा डाटा चलता है। इसकी कमी के कारण बेहतर 5G सेवाएं देने में काफी दिक्कतें आ रही हैं।

कोचर ने सरकार से खास बैंड्स में और ज्यादा स्पेक्ट्रम देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने लागत कम करने को भी कहा, ताकि टेलीकॉम कंपनियां इन जरूरी अपग्रेड का खर्च उठा सकें।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि AI से जुड़े साइबर खतरों से निपटने के लिए नए नियम बनाने होंगे। इसके अलावा, उन्होंने भारत के डाटा को सुरक्षित रखने और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए देश में ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात भी कही।