डॉ रेड्डीज की कैंसर दवा को अमेरिकी FDA से मिली मंजूरी
डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज को रिटक्सिमैब बायोसमिलर के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (US FDA) से मंजूरी मिल गई है।
यह दवा कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारियों की मशहूर दवा रिटुक्सैन का ही एक बायोसमिलर है।
कंपनी ने इसे अपनी हैदराबाद वाली फैक्टरी में तैयार किया है। इस मंजूरी से अमेरिकी दवा बाजार में डॉ रेड्डीज की पकड़ और मजबूत होगी।
25 से ज्यादा बाजारों में उपलब्ध है दवा
इस बायोसमिलर की अमेरिका में मार्केटिंग का पूरा काम फ्रेसेनियस काबी संभालेगी। यह दवा पहले से ही भारत, यूरोप और 25 से ज्यादा उभरते बाजारों में उपलब्ध है।
रिटक्सिमैब का इस्तेमाल नॉन-हॉजकिन लिंफोमा और कुछ खास ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में होता है। इसलिए इस कदम से उन मरीजों को जान बचाने वाली दवाइयां सस्ती और आसानी से मिल पाएंगी, जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
डॉ रेड्डीज अपनी बायोलॉजिक्स दवाओं की सूची लगातार बढ़ा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूरी इलाज पहुंच सकें।