डॉ रेड्डीज की कैंसर दवा को अमेरिकी FDA से मिली मंजूरी

इस बायोसमिलर की अमेरिका में मार्केटिंग का पूरा काम फ्रेसेनियस काबी संभालेगी। यह दवा पहले से ही भारत, यूरोप और 25 से ज्यादा उभरते बाजारों में उपलब्ध है।

रिटक्सिमैब का इस्तेमाल नॉन-हॉजकिन लिंफोमा और कुछ खास ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में होता है। इसलिए इस कदम से उन मरीजों को जान बचाने वाली दवाइयां सस्ती और आसानी से मिल पाएंगी, जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

डॉ रेड्डीज अपनी बायोलॉजिक्स दवाओं की सूची लगातार बढ़ा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूरी इलाज पहुंच सकें।