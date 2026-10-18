DP वर्ल्ड ने 5 अरब डॉलर के निवेश का किया ऐलान, सरकार से की यह मांग

DP वर्ल्ड भारत में 5 अरब डॉलर (करीब 475 अरब रुपये) तक का नया निवेश करने की तैयारी में है। कंपनी पिछले 3 दशकों में यहां पहले ही 3 अरब डॉलर (करीब 285 अरब रुपये) का निवेश कर चुकी है।

कंपनी बंदरगाहों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स (परिवहन व्यवस्था) को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। उनका मकसद केवल बड़े शिपिंग हब बनाना नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत का सामान सीधे वैश्विक बाजारों तक आसानी से पहुंच सके।

नारायण ने यह भी बताया कि बेहतर रेल संपर्क होना बहुत अहम है, ताकि सामान बंदरगाहों से देश के हर कोने तक बिना रुकावट पहुंच सके।