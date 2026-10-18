DP वर्ल्ड ने इंडिया चैंपियनशिप के साथ साझेदारी 2035 तक बढ़ाई

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के साथ मिलकर DP वर्ल्ड का कहना है कि वे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना चाहते हैं और पूरे देश में गोल्फ को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।

उम्मीद है कि पुरस्कार राशि बढ़ेगी, छोटे शहरों में नए आयोजन होंगे और भारतीय गोल्फ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने के और ज्यादा मौके मिलेंगे।

कंपनी के प्रमुख हेमंत कुमार रुइया ने बताया कि वे भारतीय गोल्फ के जमीनी स्तर में निवेश कर रहे हैं, ताकि इसका भविष्य मजबूत और टिकाऊ बन सके।