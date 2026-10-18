DP वर्ल्ड ने इंडिया चैंपियनशिप के साथ साझेदारी 2035 तक बढ़ाई

DP वर्ल्ड ने इंडिया चैंपियनशिप के साथ साझेदारी 2035 तक बढ़ाई
DP वर्ल्ड अब लंबे समय तक भारतीय गोल्फ से जुड़ा रहेगा। कंपनी ने DP वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के साथ अपनी साझेदारी 2035 तक बढ़ा दी है। यह खबर इस साल दिल्ली गोल्फ क्लब में हुए टूर्नामेंट के ठीक बाद आई है।
इस टूर्नामेंट में स्पेन के यूजेनियो चकारा ने ट्रॉफी जीती थी और उन्हें एशिया के सबसे बड़े गोल्फ प्राइज पूल 40 लाख डॉलर (करीब 38 करोड़ रुपये) में हिस्सा मिला था।
स्थानीय प्रतिभाओं को निखरने का मिलेगा मौका
प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के साथ मिलकर DP वर्ल्ड का कहना है कि वे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना चाहते हैं और पूरे देश में गोल्फ को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
उम्मीद है कि पुरस्कार राशि बढ़ेगी, छोटे शहरों में नए आयोजन होंगे और भारतीय गोल्फ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने के और ज्यादा मौके मिलेंगे।
कंपनी के प्रमुख हेमंत कुमार रुइया ने बताया कि वे भारतीय गोल्फ के जमीनी स्तर में निवेश कर रहे हैं, ताकि इसका भविष्य मजबूत और टिकाऊ बन सके।